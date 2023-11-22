قمة البرازيل والأرجنتين.. المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تختتم اليوم الأربعاء فترة الأجندة الدولية، لمباريات المنتخبات في القارات المختلفة، حيث يقام عدد من اللقاءات في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتشهد مباريات اليوم مواجهة جماهيرية منتظرة، بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء:

-الأرجنتين - البرازيل .. الثانية والنصف صباحا عبر قناة "ssc 6"

-بارجواي - كولومبيا .. الواحدة والنصف صباحا عبر قناة "ssc"

-الإكوادور - تشيلي .. الواحدة والنصف صباحا عبر قناة "ssc"

-أوروجواي - بوليفيا .. الواحدة والنصف صباحا عبر قناة "ssc"

-بيرو - فنزولا .. الرابعة صباحا عبر قناة "ssc"