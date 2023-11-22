نتائج مباريات اليوم في تصفيات اليورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
انتهت اليوم مباريات الجولة العاشرة من تصفيات أمم أوروبا 2024، وشهد ختام الجولة 5 انتصارات وتعادلين.
نرصد نتائج مباريات اليوم في تصفيات اليورو:
اليونان - فرنسا، التعادل 2-2
أندورا - الكيان المحتل، 2-0 لصالح الكيان المحتل
رومانيا - سويسرا، 1-0 لصالح رومانيا
جبل طارق - هولندا، 6-0 لصالح هولندا
كوسوفو - بيلاروسيا، 1-0 لصالح بيلاروسيا
كرواتيا - أرمينيا، 1-0 لصالح كرواتيا
ويلز - تركيا، التعادل 1-1
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