نتائج مباريات اليوم في تصفيات اليورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت اليوم مباريات الجولة العاشرة من تصفيات أمم أوروبا 2024، وشهد ختام الجولة 5 انتصارات وتعادلين.

نرصد نتائج مباريات اليوم في تصفيات اليورو:

اليونان - فرنسا، التعادل 2-2

أندورا - الكيان المحتل، 2-0 لصالح الكيان المحتل

رومانيا - سويسرا، 1-0 لصالح رومانيا

جبل طارق - هولندا، 6-0 لصالح هولندا

كوسوفو - بيلاروسيا، 1-0 لصالح بيلاروسيا

كرواتيا - أرمينيا، 1-0 لصالح كرواتيا

ويلز - تركيا، التعادل 1-1

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