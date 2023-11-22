شبانة: الاتحاد السعودي قلقان من مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

رد الإعلامي محمد شبانة، على تصريحات أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، بشأن عدم ضم لاعبين كبار مثل محمد صلاح وماركينيوس ودي بروين.

وقال "شبانة"، في تصريحات عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "etc"، مساء الثلاثاء، إن رئيس الاتحاد السعودي برر النتائج السلبية التي يحققها الفريق بسبب أنه لم يتلقى الدعم مثل ما حدث مع أندية الهلال والنصر في الدوري السعودي.

وأوضح أن تصريحات أنمار الحائلي تؤكد أنه قلق من مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة بعد فشله في ضم نجوم عالميين وكبار مثل الهلال والنصر.

وأكد أنه يجب على لاعبي الأهلي استيعاب ذلك ويلعبون على الفوز في مواجهة الاتحاد، من أجل مواجهة فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية،

وطالب شبانة لاعبي الأهلي باستعادة الروح العالية قبل كأس العالم للأندية، وتحقيق الانتصار على اتحاد جدة حال صعوده على حساب أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويتوقع شبانة فوز الأهلي على اتحاد جدة بنسبة 80%، رغم امتلاك الأخير لاعبين كبار ومميزين لعبوا مباريات قوية في أوروبا، لكن الأهلي لديه عناصر قادرة على تحقيق نتائج جيدة في المونديال.