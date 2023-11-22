للمنافسة على الدوري.. تحرك قوي من الزمالك لرفع القيد عن الفريق في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، آخر تطورات ومحاولات نادي الزمالك في رفع القيد عن فريق كرة القدم يناير القدم، من أجل ضم لاعبين جدد، لتطوير مستوى الفريق.

وقال "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الثلاثاء، إن مسئولي نادي الزمالك عرضوا على نادي سبورتينج لشبونة تقسيط الغرامة والتي تقدم بنحو 1.5 مليون دولار، في انتظار رد المسئولين في النادي البرتغالي على هذا العرض.

وأضاف أنه مشكلة ستقابل نادي الزمالك إذا نجح في رفع القيد في يناير القادم، وهي أن اللاعبين الذين لديهم مستحقات مالية ستتأخر بعضًا من الوقت لصالح دفع الغرامة ورفع القيد، وضم بعض اللاعبين الجدد، خاصة وأن الدوري لم يمر منه سوى 6 أسابيع.

أسباب أزمة القيد في الزمالك:

غرامة لصالح سبورتنج لشبونة 1.5 مليون دولار.

غرامة لصالح بنجامين أتشيمبونج لاعب النادي السابق 270 ألف دولار.

حق الرعاية لنادي وادي دجلة في صفقة انتقال السنغالي إبراهيما نداي قيمتها 7500 دولار