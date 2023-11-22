شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد مويس: أستمتع بتجاربي التدريبية والدوري الإنجليزي شديد الصعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف مويس في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورتس 1، مع الإعلامي أحمد شوبير: "سعيد بكل التجارب التدريبية التي خضتها مع عدة فرق، ولدي فرصة للفوز مرة أخرى بالدوري الأوروبي مع ويستهام هذا الموسم رغم صعوبة المنافسة".

وواصل تصريحاته: "العام قبل الماضي وصلنا لنصف النهائي في البطولات الأوروبية، والعام الماضي حققنا لقبًا أوروبيا، ونسعى لتكرار الانجاز هذا الموسم أيضا".

واستطرد المدير الفني لفريق ويستهام: "المنافسة في الدوري الإنجليزي صعبة، لكننى مدرب طموح، وأسعى لتحقيق المزيد في بطولة قوية مثل الدوري الإنجليزي الذى يعتبر قمة الدوريات في العالم، وأراها مسابقة شديدة الصعوبة، ونسعى للبقاء في مركز أفضل من الترتيب التاسع".

وأتم تصريحاته: "هناك عدد من الفرق القوية مثل نيوكاسل والسيتي وأرسنال ويونايتد وتوتنهام، والدوري الإنجليزي صعب لكني أرى مانشستر سيتي الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم".