شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد مويس: محمد صلاح لاعب خارق للعادة وهذا ما ينقصه للفوز بالكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ديفيد مويس، المدير الفني الحالي لفريق ويستهام الإنجليزي، على اللاعبين الأفارقة والعرب في الدوري الإنجليزي، موضحا أنه سعيد بتدريب هؤلاء اللاعبين الذين يملكون الجودة الكبيرة في الدوري الإنجليزي.

وقال مويس في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورتس 1، مع الإعلامي أحمد شوبير: "محمد صلاح يمثل أهم المواهب في الدوري الإنجليزي وليفربول، وأرى أنه لاعب فوق العادة ويقدم مردودا مميزا للغاية في واحد من أقوى الدوريات العالمية".

واستكمل تصريحاته: "صلاح قد يفوز بالكرة الذهبية، لكن قبل ذلك عليه أن يفوز بالعديد من الألقاب، هو ينافس وينافس ضمن مستوى القمة من أهم اللاعبين في العالم، لكن هناك فرق منافسة تحرم فريقه من التتويج بالعديد من الألقاب".

وتابع ويستهام: "صلاح لاعب خارق ويقدم مساهمات مميزة كهداف وكصانع أهداف أيضا، والمنافسة تفرض نفسها على الجميع، أتمنى التتويج بالدوري الإنجليزي لكنى أدرك أنها مهمة صعبة".

وأوضح تصريحاته: "الدوري السعودي بات من أقوى الدوريات، وأصبح جاذبا للعديد من النجوم العالميين، وأمامه تحد كبير، وأرى أن الكرة في السعودية تنمو وتتقدم بشكل ملحوظ في جذب اللاعبين".

وعن فكرة انتقاله للعمل في الدوري المصري استكمل تصريحاته: "أعرف الكثير عن الكرة المصرية، وأعرف نجوم منتخب مصر المحترفين في أوروبا، لكنى مستمتع مع ويستهام حاليًا ويجب أن أستمر لعدة سنوات قبل التفكير في خوض تجربة عربية أو مصرية".

وعن إبراهيم سعيد وتجربته القصيرة مع إيفرتون أوضح: "أنا كنت أحب هذا اللاعب وكانت لديه موهبة كبيرة في إحراز الأهداف وقدم مساعدة كبيرة للفريق".