شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الرسمية تحسم مصير "أوفا" مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.

وتتوفر قناعة داخل نادى إنبى بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء أحمد أمين أوفا أو رحيله قبل وصول عروض رسمية في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع اللاعب.

وتنتظر إدارة النادي البترولى وصول عروض رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى من أجل تحديد قرار النادي، خاصة أنه لن يتم البت فى مصير أي لاعب بالرحيل أو البقاء إلا في حالة وصول عروض رسمية للنادى البترولى فى الفترة المقبلة.

ويستعد إنبى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى أول ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى NILE.

فى سياق متصل أكد تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، أن الفريق البترولى يمتلك لاعبين رجالا على قدر المسئولية، مؤكداً أن طموحه هو الوصول إلى مراكز متقدمة فى جدول الدورى وإعادة أمجاد النادى البترولى.

وقال تامر مصطفى، خلال تصريحات تليفزيونية، إن نادى إنبي يمتلك قطاع ناشئين قوى، لافتا إلى البيئة داخل النادى البترولى تساعد على التفوق والنجاح مشيراً إلى أنه يتمنى استمرارا النجاحات فى الفترة المقبلة.

وكشف المدير الفنى لفريق إنبى أن اللاعب الذى يمتلك الشخصية يساعدة على تطويره، موضحاً أن محمد حمدى وأحمد نادر حواش من النجوم الذين يمتلكون هذه السمات وساعدهما ذلك فى الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى فى فترة سابقة.