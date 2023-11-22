عبد الباقى جمال مديرا فنيا للافيينا خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو لافيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، مع عبد الباقي جمال المدير الفني السابق للمحلة لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لأحمد عيد عبد الملك.

وكان أحمد عيد اعتذر عن استكمال مشواره مع لافيينا عقب الخسارة التي مني بها الفريق من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

ويحتل لافيينا المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن حرس الحدود المتصدر برصيد 17 نقطة.

وانتهت مباريات الجولة التاسعة لدورى القسم الثانى أ، والتى أسفرت عن تعادل بتروجت والسكة الحديد بهدف لمثله، ثم أقيم أول أمس 4 مباريات، حيث فاز حرس الحدود على المقاصة 6 / 2، وغزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف، في الوقت الذى فاز فيه بروكسى على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، كما تعادل أسوان وأبو قير للأسمدة سلبيا.

كما أسفرت مباريات الأمس عن فوز راية على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف ، وتعادل دكرنس وطنطا بهدف لمثله، وفوز وادى دجلة على النجوم بهدفين مقابل هدف وبترول أسيوط على وى 3 / 2، واختتمت لقاءات الجولة بفوز مكادى على القناة 2 / 1.