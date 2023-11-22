شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حسنى يحصد المركز الخامس فى الخطف ببطولة العالم للأثقال بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود حسنى، لاعب المنتخب الوطنى للأثقال، على المركز الخامس فى منافسات الخطف ببطولة العالم المقامة فى المكسيك تحت 20 سنة بوزن 96 كجم.

وتوج محمد عبد المنعم، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الاثقال، بالميدالية الذهبية مؤخرا فى منافسات الخطف بوزن 81 كجم ببطولة العالم بالمكسيك تحت 20 سنة.

وحصد سيد على، لاعب منتخب رفع الأثقال، برونزية الخطف وفضية الكلين وفضية المجموع فى وزن أقل من 61 كجم.

فيما حصدت حبيبة سعد من قبل برونزية الخطف فى وزن أقل من 45 كجم، فيما احتل حلمى عبد البارى المركز الرابع فى منافسات الخطف وزن 67 كجم.

فيما تخوض اللاعبة رحمة أحمد فى الثانية صباح 22 نوفمبر منافسات وزن 81 كجم، وفاطمة محمود صادق الحادية عشرة يوم 22 نوفمبر وزن 87 كجم، وشيماء خالد الثامنة مساء اليوم التالى فى وزن + 87 كجم.