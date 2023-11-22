الامارات | سباق مهرجان زايد للبوانيش الشراعية ينطلق الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق بعد غد سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية في العاصمة أبوظبي، الذي يقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن أجندة الموسم للنادي البحري، ومختلف الأنشطة التراثية والحديثة التي يقوم بتنظيمها طوال الموسم.

ويأتي تنظيم السباق ضمن المشاركات المتعددة للنادي في أنشطة وفعاليات مهرجان الشيخ زايد، وستكون انطلاقة السباق من جزيرة اللولو ومسافته سبعة أميال بحرية، والنهاية على كورنيش أبوظبي عند مبنى النادي على كاسر الأمواج.

ويتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في السباق 50 قارباً، وهي ضمن خطة النادي الذي يسعى دوماً إلى زيادة شعبية الرياضات التراثية لدى البحارة والنواخذة، ومجتمع الشباب والرياضة.