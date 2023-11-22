الامارات | «الوصلاوي» خيمينيز الأكثر تأثيراً في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر لاعب الوصل، نيكولاس خيمينيز، قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً في دوري أدنوك للمحترفين، وفقاً لإحصاءات الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، بعد أن مرر خمس تمريرات حاسمة كأكثر لاعبي الدوري صناعة للأهداف في الجولات السبع الأولى من المسابقة.

وأسهم اللاعب المنتقل إلى «الإمبراطور» من بني ياس في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في 26% من الأهداف التي أحرزها «الفهود» في الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما صنع خمسة أهداف من إجمالي 19 هدفاً أحرزها الفريق، بينما سجل خيمينيز هدفين في الدوري، ليسهم بشكل عام في 37% من إجمالي أهداف الفريق. ويراهن الوصل بشكل كبير على مواصلة اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، تألقه في الجولات المقبلة، ليسهم في احتفاظ «الأصفر» بصدارة الترتيب، إذ يخوض مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الثامنة، عندما يلتقي مع الجزيرة على استاد محمد بن زايد، السبت المقبل. وشهدت الجولات الماضية تسجيل 173 هدفاً، خلال 49 مباراة، وكان نيكولاس خيمينيز، الأكثر تأثيراً في صناعة الأهداف، بينما جاء في المركز الثاني أربعة لاعبين مرّروا ثلاث تمريرات حاسمة، هم: أليخاندرو بوزويلو (الجزيرة)، ومحمد عوض الله (خورفكان)، وعمر أتزيلي وكاكو (العين).

في المقابل، تصدر الباراغوياني الدولي «كاكو» قائمة الأكثر صناعة للفرص في دوري المحترفين برصيد 26 فرصة، ثم لاعب بني ياس غاستون سواريز الذي صنع 21 فرصة للتسجيل، بينما جاء لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز في المركز الثالث بصناعته 19 فرصة، وتساوى مع بالرصيد نفسه لاعب النصر عادل تاعرابت.

يذكر أن الدوري يستكمل بمباريات الجولة الثامنة، بلقاء البطائح والشارقة غداً، ثم تقسم بقية المباريات على يومي السبت والأحد، بواقع ثلاث مباريات.

ويلتقي السبت المقبل، حتا مع بني ياس، والوحدة مع الإمارات، والجزيرة مع الوصل، ويتقابل الأحد، اتحاد كلباء مع النصر، وخورفكان مع عجمان، وشباب الأهلي مع العين.

تمريرات حاسمة:

- نيكولاس خيمينيز «الوصل» 5.

- أليخاندرو بوزيلو «الجزيرة» 3.

- محمد عوض الله «خورفاكان» 3.

- أليخاندرو روميرو «العين» 3.

- عمر أتزيلي «العين» 3.

الأكثر صناعة للفرص:

- أليخاندرو روميرو «العين» 26.

- غاستون سواريز «بني ياس» 21.

- نيكولاس خيمينيز «الوصل» 19.

- عادل تاعرابت «النصر» 19.

- دانيل بيسا «اتحاد كلباء» 18.