الامارات | البطائح يهزم خورفكان بخماسية في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق البطائح فوزاً مستحقاً على ضيفه خورفكان 5-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري كرة الصالات، التي أقيمت أول من أمس، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما استمر خورفكان في الصدارة برصيد 17 نقطة، على الرغم من الخسارة مستفيداً من نتائجه السابقة.

وسجل أهداف البطائح عبدالقادر حاج الصديق (هدفين)، وعبدالله المهيري (هدفين)، وراشد الهنائي، بينما سجل خالد الشوكة هدف خورفكان الوحيد.

وفي مباراة ثانية، فاز دبا الحصن على مضيفه الحمرية 2-1، ليستعيد بذلك نغمة الانتصارات، إذ سجل أهداف الفائز عبيد السلامي، ولاعب الحمرية محمد فدعق بالخطأ في مرماه، بينما سجل الحمرية هدفه الوحيد عن طريق أحمد الصالح ليصبح رصيد دبا الحصن 12 نقطة في المركز الثالث، مقابل 10 للحمرية الرابع، وفي ختام مباريات الجولة، تعادل مليحة بملعبه مع اتحاد كلباء 1-1، ليصبح رصيد مليحة نقطتين في المركز الأخير، واتحاد كلباء تسع نقاط في المركز الخامس، حيث سجل لأصحاب الأرض خالد صالح، ولاتحاد كلباء حمد علي.

بدوره، وصف مدرب البطائح عدنان الهولي، نقاط المباراة بالثمينة، نظراً إلى أهميتها بالبقاء بقوة في المنافسة، وتقليص الفارق مع صاحب المركز الأول، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «درسنا اسلوب خورفكان بشكل فني جيد، واللاعبون كانوا في يومهم، ونجحنا في الحد من خطورة المنافس وصولاً لتحقيق انتصار مهم».