الامارات | «ياس كارت زون» تفتح أبوابها أمام جمهور الفورمولا 1

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح حلبة «ياس كارت زون»، اليوم، أبوابها أمام جمهور الفورمولا 1 وأمام عشاق منافسات كأس أبوظبي 2023، ضمن سلسلة سودي العالمية المقامة في عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي 2023.

وقالت الحلبة، في بيان، أمس، إن منافسات البطولة لسباقات الكارتينغ، ستقام على مدار يومين على مسار «ياس كارت زون»، وتتيح للسائقين المشاركين إضافة نقاط إلى رصيدهم في سلسلة سودي العالمية، فيما يفوز أفضل المتسابقين في عطلة نهاية الأسبوع بجوائز حصرية من حلبة مرسى ياس، تتضمن تجربة قيادة سيارة فورمولا 3000، التي تعد أقرب تجربة لقيادة سيارات الفورمولا1 يمكن لمشجعي رياضة السباقات اختبارها.

وأضافت أن الفعاليات تبدأ بحصة تأهيلية لمدة 15 دقيقة، يخوض بعدها المشاركون سباقين متتاليين يتكوّن كل منهما من 12 لفة من السباقات المتقاربة عالية الحماس، لعبور خط نهاية السباق أولاً، وتسلق سلّم الترتيب وتصنيف سلسلة سودي العالمية.