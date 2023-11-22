الامارات | الملا بطلة «إس إم كي» لتنس السيدات.. والقاضي والمحيربي نجمتا الزوجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت مهرة الملا بلقب النسخة الـ13 من بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات بتغلّبها في المباراة النهائية، على شيخة الزعابي، فيما توجت هديل القاضي وخلود المحيربي بلقب الزوجي عقب فوزهما على الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان ومها بن هندي، في نهائي البطولة.

وأقيمت النسخة الـ13 للبطولة برعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، واستضافتها في أبوظبي الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة البطولة وأكاديمية «إس إم كي» لتنس السيدات، وتم تنظيمها برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة برجيل القابضة، وشركة فوس دايركت التابعة لمشروعات بن هندي.

وتوّجت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، الفائزات.

من جهتها، قالت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، إن «النسخة الـ13 من بطولة (إس إم كي) لتنس السيدات نجحت بكل المقاييس»، مضيفة أن «البطولة أصبحت ترتقي إلى مصافّ البطولات العالمية، بعدما أخذت بزمام التطور والارتقاء بالمشهد الرياضي النسائي بقيم المسؤولية ومبادئ العمل التي توصي بالمثابرة والاجتهاد والإيجابية، لجعل هذا الحدث واحداً من أهم الفعاليات الرياضية النسائية على الصعيد المحلي والخليجي والعربي، عبر اهتمامه ورعايته لفتيات الوطن، تمهيداً لجعلهنّ طاقات مبدعة ومتميزة تسهم في إثراء الحركة الرياضية النسائية في الدولة».