الامارات | من البحرين.. المنتخب يجدِّف بسرعة نحو المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزاً ثميناً على مضيفه البحريني بهدفين نظيفين، أمس، على استاد البحرين الوطني ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي للأبيض في التصفيات ليرفع رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة منفرداً بالصدارة، فيما تجمد رصيد البحرين عند ثلاث نقاط، وحصد المنتخب اليمني أول ثلاث نقاط بفوزه على نيبال بهدفين نظيفين.

ويعد اللاعب عبدالله رمضان صاحب الهدف الأول في المباراة «36» واللاعب البديل علي مبخوت الذي سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء «89»، بطلي هذه الفرحة الإماراتية ليرفع مبخوت رصيده من الأهداف الدولية إلى 84 هدفاً في تاريخ مشاركاته مع المنتخب.

ورسخ المنتخب بهذا الفوز عقدة تفوقه على الأحمر البحريني في المواجهات الآسيوية التي جمعت بينهما تاريخياً، وبلغت بهذه المباراة سبع مواجهات، فاز الأبيض في ستة منها وتعادل في واحدة فقط.

اتسم الشوط الأول بالندية من المنتخبين وترجم الأبيض أفضليته في هذا الشوط بتسجيل هدف التقدم الذي انتهى عليه الشوط الأول من هجمة سريعة عن طريق عبدالله رمضان «36» مستغلاً تمريرة زميله علي صالح.

استهل المنتخب المباراة بمحاولات جادة أبرزها الفرصة الذهبية التي سنحت أمام كايو كانيدو إذ سدد كرة قوية ردها القائم «25». وفي المقابل، أنقذ حارس المنتخب خالد عيسى مرماه من أكثر من تسديدة للمنتخب البحريني أبرزها محاولة عبدالله الحشاش «33»، وشهدت بداية المباراة حالة ارتباك في دفاع المنتخب في الدقائق الأولى.

وشهد التشكيل الأساسي للمنتخب في هذه المباراة بعض التغييرات عن تلك التي خاض بها مباراته السابقة أمام نيبال، وبدأ مدرب المنتخب بينتو المباراة بتشكيل أشبه بالمغامرة، بعدما غاب عنه في الشوط الأول الثنائي علي مبخوت وفابيو دي ليما وحل مكانهما سلطان عادل في الهجوم وحارب سهيل في وسط الملعب، فيما شارك المدافع خالد الظنحاني مكان اللاعب زايد سلطان الذي شارك أساسياً في المباراة السابقة، وكذلك لاعب الارتكاز علي سالمين الذي تواجد في التشكيل الأساسي مكان يحيى نادر.

وضغط المنتخب البحريني في الشوط الثاني على مرمى الأبيض، وقاد أكثر من محاولة خطرة تصدى لها الحارس خالد عيسى ببسالة.

وأجرى مدرب المنتخب تغييرات في الشوط الثاني بدخول ماجد راشد ويحيى نادر ويحيى الغساني وعلي مبخوت وزايد سلطان في محاولة لتعزيز الجانب الهجومي والمحافظة على تفوقه في المباراة.

وأسهمت التغييرات التي أجراها بينتو في تحويل دفة الأمور لمصلحة الأبيض بعدما تمكن البديل علي مبخوت من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب من علامة الجزاء «89» ليحسم الأبيض المباراة لمصلحته بهدفين نظيفين.