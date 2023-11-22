الامارات | منتخب الدرّاجات يغادر إلى مصر للمشاركة في بطولة العرب للمضمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر منتخب الدرّاجات، أمس، إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية الـ12 للمضمار، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 الجاري في مضمار استاد القاهرة الدولي، وتضم البعثة 29 فرداً من لاعبين وجهازين فني وإداري.

ويشارك المنتخب بعدد 18 لاعباً بفئات: (الكبار)، (الشباب)، (الإناث)، و(الفتيات)، ويبحث فيها المنتخب عن التتويج بالذهب وحصد نقاط التصنيف العالمي، بعد أن أصبحت البطولة معتمدة رسمياً. وتلقى المنتخب ضربة موجعة بإصابة درّاج منتخب الكبار جابر المنصوري، في سباق (جران فوندو)، الذي أقيم في أبوظبي السبت الماضي، ليتأكد غيابه عن المشاركة في البطولة بعد إصابته بكسر في الترقوة.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني الأمين العام للاتحاد، الدكتور ياسر الدوخي، وتضم قائمة منتخب الكبار كلاً من: أحمد المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد النقبي، محمد المطيوعي، عبدالله الحمادي، حسين النجار، ومحمد المنصوري. أما منتخب الشباب فيضم: خالد النعيمي، علي الزعابي، عبدالقادر سالم، خليفة البلوشي، عبدالله آل علي، وحارب المرزوقي، ويمثل منتخب الإناث: البطلة الأولمبية صفية الصايغ، شيخة راشد، زهرة حسين، ومروة كهور.

أما الوفد الإداري فيضم: الدكتور ياسر الدوخي رئيس الوفد، ويوسف ميرزا مدير الفريق، وخلود الظاهري إداري منتخب الإناث، وعبدالله سويدان المدير الفني، وبدر علي ثاني مدرب، وشريف عبدالله مساعد مدرب، وسناء المرداسي مدرب إناث، وحكمين مرافقين: علي اليعربي، ووليد الشامسي، وساجيث ساندرون فني درّاجات، وجون بول مدلك.