الامارات | الشارقة يتصدر قائمة اللعب النظيف.. وأرقام سلبية لعجمان والبطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الشارقة قائمة اللعب النظيف في الجولات السبع المنقضية من عمر دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما حصل لاعبوه على بطاقتين صفراوين فقط، من دون أي بطاقة حمراء، وارتكب الفريق 16 خطأ فقط في تلك المواجهات.

وحلّ الجزيرة ثانياً وبفارق كبير من الأرقام، إذ نال الفريق سبع بطاقات صفراء، من دون أي بطاقة حمراء، بينما ارتكب 35 خطأ.

وشهدت المباريات الـ49 التي جرت في المسابقة حتى الآن 204 بطاقات صفراء، بواقع 4.16 بطاقات في المباراة الواحدة، إلى جانب إشهار البطاقة الحمراء 19 مرة، إذ جاء العين وشباب الأهلي وخورفكان في الصدارة بتلقي كل فريق ثلاث بطاقات حمراء، وبطاقتين حمراوين، لكل من اتحاد كلباء والوحدة والبطائح وحتا، وبطاقة حمراء للوصل وعجمان، فيما احتفظت أندية النصر والشارقة والجزيرة وبني ياس والإمارات، بسجلها خالياً من البطاقات الحمراء.

وجاء فريق البطائح في مقدمة الفرق التي تلقى لاعبوها بطاقات صفراء بـ24 بطاقة، وتلاه عجمان بـ21، فيما حصل كل من الوصل والنصر على 18 بطاقة.

وواصل كل من البطائح وعجمان أرقامهما السلبية في ما يتعلق بالأخطاء التي ارتكبها لاعبوهما في حق المنافسين، إذ حل عجمان في الصدارة بـ124 خطاً مقابل 110 للبطائح.

ووقع الوحدة في المحظور داخل منطقة الجزاء أربع مرات كأكثر فرق الدوري ارتكاباً للأخطاء داخل الصندوق، وجاء بعده كل من اتحاد كلباء وحتا وعجمان بثلاثة أخطاء، في حين لم تتعرض أندية الشارقة وبني ياس والجزيرة لأي عقوبات من جانب الصافرة داخل الصندوق. واهتزت الشباك في مباريات الجولات السبع 173 مرة، بينما خرجت بواقع 3.53 أهداف في المباراة الواحدة.

• الجزيرة ثانياً في قائمة اللعب النظيف، بسبع بطاقات صفراء، من دون أي بطاقة حمراء.

• شهدت المباريات الـ49 التي جرت في المسابقة حتى الآن 204 بطاقات صفراء، و19 حمراء.