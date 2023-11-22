الامارات | 19 مركزاً تدعم «تحدي دبي للياقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «تحدي دبي للياقة» عن أسماء 19 مركزاً متخصصاً في اللياقة البدنية لدعم مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وستقوم المراكز المتخصصة - التي تم الإعلان عنها - بإجراء التمارين للنساء بقيادة مدربات في نادي زعبيل للسيدات، ودروس ركوب الخيل في مركز الإمارات للفروسية، وحصص (الزومبا والترامبولين) للياقة البدنية والملاكمة واليوغا وحصص التأمل في «ذا بييتش»، مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس».

وتضم قائمة المراكز كلاً من: (سيتي ووك، جميرا بيتش ريزيدنس، غولدن مايل غاليريا، بلوواترز، أبراج بحيرات جميرا، مدينة دبي الرياضية، دانوب سبورتس وورلد، دبي مارينا مول، سوق رايب، سوق التنين، حتا وادي هب، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، حي دبي للتصميم، دبي فيستيفال سيتي مول، نادي زعبيل للسيدات، مدينة دبي الطبية، تشامبس سبوترس، منطقة مركز دبي المالي العالمي، ومركز الإمارات للفروسية).

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إن «(تحدي دبي للياقة) ليس مجرد حدث رياضي يستمر لمدة شهر، بل هو حافز للتغيير على المدى الطويل، إذ تسعى مراكز اللياقة إلى التأثير بشكل إيجابي ودائم في صحة وجودة حياة المجتمع بأكمله، من خلال إتاحة اللياقة للجميع، كما تشجع المبادرة الجميع على تحديد أهداف شخصية، وتحدي أنفسهم، والتشارك مع الآخرين لتعزيز ثقافة الصحة والنشاط والحيوية في مدينة دبي».

وتحدّث المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، عن هذه المراكز قائلاً: «هدفنا هو إنشاء مساحات يسهل الوصول إليها، لتشجيع الأفراد والعائلات على إعطاء الأولوية للياقتهم، والشروع في رحلة لياقة بدنية تغيّر حياتهم إلى الأفضل، ومع وجود العديد من مراكز اللياقة البدنية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، يمكننا القول إننا نجحنا في توسيع نطاق وصولنا بشكل كبير بفضل دعم والتزام شركائنا. وهذا ما يمكّننا من جعل اللياقة البدنية أقرب إلى مجتمعاتنا، ما يسهل على الجميع المشاركة والاستمتاع بفوائد نمط الحياة الصحي».

من ناحية أخرى، يشهد شارع الشيخ زايد في دبي يوم الأحد المقبل، أكبر مضمار للجري في العالم ضمن الفعالية المجتمعية الشاملة غير التنافسية، لـ«تحدي دبي للجري»، بمسارين وسط المدينة بطول (5 كم 10 كم).

ويتخصص (مسار الـ5 كم)، للعدّائين من جميع الأعمار والقدرات، إذ يبدأ بالقرب من متحف المستقبل في شارع الشيخ زايد مروراً ببرج خليفة ودبي أوبرا، وصولاً إلى خط النهاية بالقرب من «دبي مول»، بينما يتجه المسار الآخر (بطول 10 كم)، للعدّائين المتمرّسين في الجري على الطرق الصعبة، والذي يبدأ بالقرب من متحف المستقبل ويمتد إلى قناة دبي المائية، ثم ينعطف باتجاه شارع الشيخ زايد وينتهي في شارع المستقبل قرب بوابة مركز دبي المالي العالمي.

وسيُتاح التسجيل في كلا المسارين بالمجان، إذ يمكن للمشاركين حجز أماكنهم من خلال التسجيل عبر الإنترنت واختيار المسار الذين يرغبون في خوض منافساته، حيث سيتم عند التسجيل إصدار رمز الاستجابة السريعة، تمهيداً للحصول على ملصق رقم المشاركة الخاص بالتحدي.

وسيبدأ «تحدي دبي للجري» باستعراض موكب سيارات شرطة دبي، بدعم من شركة «نيسان»، شريك السيارات في «تحدي دبي للجري».