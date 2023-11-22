الامارات | المغرب يفوز بثنائية نظيفة وهزيمتين محرجتين لغانا وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت غانا وجنوب أفريقيا لهزيمتين محرجتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الثلاثاء بينما وجد المتنافسون على الصدارة مثل الكاميرون وغينيا والسنغال وزامبيا صعوبات ليضيعوا نقاطا.

وفي يوم مزدحم في التصفيات شهد إقامة 15 مباراة في القارة، فازت منتخبات بوركينا فاسو والرأس الأخضر والمغرب وناميبيا وتونس وأوغندا.

وفجرت جزر القمر، التي يبلغ تعداد سكانها نحو مليون نسمة، ورواندا، المصنفة 140 عالميا، مفاجأتين بالفوز على غانا وجنوب أفريقيا على الترتيب.

وتذكرت غانا، بعد خسارتها في موروني، وبعنف هزيمتها المهينة التي تعرضت لها قبل نحو عامين أمام الفريق المنتمي لجزر المحيط الهندي في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لتودع البطولة مبكرا.

وسجل المهاجم مزيان ماوليدا، المولود في فرنسا، هدف المباراة الوحيد وهو الثاني له في مباراتين متتاليتين.

وفي وقت سابق، خسرت جنوب أفريقيا 2-صفر في رواندا على ملعب تغمره المياه في بوتاري بعدما افتتح إينوسنت نشوتي التسجيل في الدقيقة 12 قبل أن يضيف جيلبرت موجيشا الهدف الثاني بعدها بنحو 14 دقيقة.

وتقدمت السنغال، التي بلغت النسختين الأخيرتين لكأس العالم، إلى صدارة المجموعة الثانية رغم التعادل دون أهداف في توجو. بينما خسرت غينيا 1-صفر أمام مضيفتها بوتسوانا في المجموعة السابعة كما حصدت أوغندا ثلاث نقاط بعد الفوز 1-صفر على الصومال بهدف مبكر سجله روجرز ماتو.

وفرضت ليبيا التعادل 1-1 على ضيفتها الكاميرون في المجموعة الرابعة بينما تعادلت موريتانيا على ملعبها بدون أهداف مع أنجولا لكن الرأس الأخضر فازت 2-صفر على مضيفتها إسواتيني.

وخسرت زامبيا 2-1 أمام مضيفتها النيجر في المجموعة الخامسة بعدما استقبلت هدفين مبكرا قبل أن يقلص القائد باستون داكا الفارق في الشوط الثاني.

تسديدة لا تصد

فاز المغرب، الذي بلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم في قطر العام الماضي، 2-صفر على عشرة لاعبين من تنزانيا أمام نحو 60 ألف متفرج في مدينة دار السلام.

وسجل حكيم زياش هدفا من تسديدة بعيدة المدى فشل حارس تنزانيا الذي شارك لأول مرة مع المنتخب في صدها قبل أن يستفيد المغرب من هدف عكسي.

وحققت بوركينا فاسو أكبر انتصار اليوم بعدما سجل الثنائي المحترف في إنجلترا برتراند تراوري ودانجو أوتارا في الفوز 3-صفر على مضيفتها إثيوبيا.

وسجل القائد يوسف المساكني من ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية لتفوز تونس 1-صفر على مضيفتها مالاوي وتحقق انتصارها الثاني في المجموعة الثامنة بينما حصدت ناميبيا أولى نقاطها بعد الفوز 2-صفر على ساوتومي.

وستقام الجولة المقبلة من التصفيات في يونيو المقبل، حيث تتجه أنظار القارة إلى كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج في يناير المقبل