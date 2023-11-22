نجم إنبي : اللعب للقطبين شرف لأى لاعب.. وأطمح للاحتراف

ياسر رشاد - القاهرة - قال مصطفى شكشك لاعب إنبي إنه بدأ اللعب فى نادى طلخا لافتاً إلى أن مدربه اقترح عليه اللعب فى ناشئين النادى البترولى عن الأهلى والزمالك حتى يحصل على الفرصة،مؤكداً أنه اجتهد حتى وصل للفريق الأول.

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أكد شكشك خلال تصريحات تلفزيونية لملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:"الكابتن عماد جابر له الفضل عليا فى تصعيدي للفريق الأول وسبب ظهورى في الدورى الممتاز".

تابع شكشك:" صعدت للفريق الأول فى 2019 وتعرضت للإصابة بكسر فى الأنكل وبعدها صعدت مرة أخرى فى 2021 ، واتقاضى عقدا من الفئة الأولى وأشعر بالتقدير داخل الفريق البترولى".

وواصل شكشك:" عندى طموح الاحتراف في الخارج وبجتهد وبتعب على قدر المستطاع واللعب للأهلى والزمالك شرف لأى لاعب".