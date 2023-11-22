"ماذا قدم؟".. نجم برشلونة السابق يعلق على فوز بيلينجهام بجائزة الفتى الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد نجم برشلونة السابق، خريستو ستويتشكوف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد لحصوله على جائزة الفتى الذهبي 2023.

وقال ستويتشكوف فص تصريحات لصحيفة "توتو سبورت": "لا أجادل في قيمة جود بيلينجهام، فهو من أقوى المواهب في العالم ولديه إمكانية للعب بالعقل، بالنسبة لي هو مزيج من لاودروب وكاكا وبول بوجبا في بدايته".

أضاف: "المستقبل أمامه مشرق وسيتنافس مع هالاند ومبابي على جائزة الكرة الذهبية المقبلة، لكن ما الذي فاز به مع بوروسيا دورتموند وريال مدريد عام 2023؟، لا شئ".

واصل: "ماذا جلب لريال مدريد من نجاح؟ يمكننا النظر إلى نهاية الدوري الألماني الأخير وتسجيل موسيالا هدف الفوز الذي منح بايرن ميونخ اللقب".

اختتم: "جافي ليس مؤهلا للحصول على الجائزة، أعتقد أن أليخاندرو بالدي وموسيالا كانا أحق بها".

يذكر أن جود بيلينجهام حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023.

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