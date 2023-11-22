شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. المنتخب الأوليمبى يهزم أفيال كوت ديفوار ويتوج بطلا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر الأوليمبى في الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدفين على استاد القاهرة الدولى ليعلن تتويجه بطلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى فى تاريخه في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر 2019.

وافتتح منتخب الفراعنة الأوليمبى أهداف اللقاء فى الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال فى الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين، وفى الدقيقة 114 من الشوط الإضافى الثاني، نجح قائد المنتخب المصرى رمضان صبحى فى تسجيل الهدف الثانى الذى منح مصر كأس البطولة.

وفاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية فى البطولة، ففاز قائد المنتخب رمضان صبحى بجائزة أفضل لاعب، وفاز الحارس محمد صبحى بجائزة أفضل حارس مرمى، أما المهاجم مصطفى محمد فحصل على جائزة الهداف بعد تسجيله أربعة أهداف بالبطولة، وحصل الفريق على جائزة اللعب النظيف أيضا، كما حصد المدرب شوقى غريب جائزة أفضل مدرب فى البطولة.

وفى نفس مسيرة الانجازات شارك منتخب مصر الأوليمبى في نهائيات كرة القدم للرجال فى أولمبياد طوكيو 2021 للمرة 12 بتاريخه.