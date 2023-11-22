شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير على معلول من مواجهة الأهلى وميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي لاختبار طبي جديد من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، لتحديد موقفه من مباراة فريقه ضد ميدياما الغاني في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلية قبل فترة توقف الدوري الحالية.

وتعرض علي معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن آخر مباراتين لفريقه أمام سيراميكا والجونة، وغاب عن معسكر منتخب تونس الأخير بسبب تلك الإصابة، وخضع لبرنامج تأهيلي بالأهلي، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بدءا من مواجهة ميدياما الغاني.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء السبت المقبل، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة