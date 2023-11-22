كرواتيا تلتحق بركب المتأهلين إلى يورو 2024

المنامة - ياسر ابراهيم - أكمل المنتخب الكرواتي قائمة المنتخبات التي تأهلت مباشرة إلى نهائيات بطولة أوروبا للأمم، المقررة إقامتها الصيف القادم في ألمانيا، وذلك بعد انتصاره، الثلاثاء، على منتخب أرمينيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة، بنتيجة 1ـ0.

وكان التنافس في هذه المجموعة غير مباشر بين ويلز وكرواتيا على بطاقة التأهل، مع أسبقية لكرواتيا التي كانت تتحكم في مصيرها وتحتاج إلى الانتصار للتأهل رسمياً، دون اعتبار لنتيجة ويلز، التي واجهت تركيا المتأهلة منذ جولات للنهائيات، ولم تقدر على تحقيق الانتصار لينتهي اللقاء بنتيجة 1ـ1 التي ضمنت لتركيا صدارة المجموعة ويخوض منتخب ويلز مباريات الملحق.

والتحق منتخب كرواتيا بـ20 منتخباً ضمنت تأهلها مباشرة في الجولات السابقة، في انتظار آخر 3 مقاعد، والتي ستحسم بمباريات الملحق في العام المقبل، إذ سيتم في بداية الشهر القادم سحب مواجهات الملحق، وكذلك توزيع المجموعات في النهائيات.

وقد ضمنت منتخبات: ألمانيا وفرنسا وهولندا وتركيا وبلجيكا وإنكلترا وإيطاليا وسلوفاكيا والمجر وإسبانيا وصربيا ورومانيا وسويسرا وألبانيا والنمسا والبرتغال واسكلتندا والتشيك وسلوفينيا والدنمارك وكرواتيا تأهلها مباشرة إلى النهائيات.

كما شهدت مباريات الثلاثاء إثارة خاصة في لقاء منتخب فرنسا الذي نزل ضيفاً على اليونان، بعد أن ضمن تأهله في صدارة المجموعة، في وقت تأكد فيه منتخب اليونان من خوض مباريات الملحق، كما شهدت المواجهة لقطة طريفة عقب تسجيل اليونان الهدف الأول، بعد أن اصطدم مهاجم اليونان بأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب بلاده وأسقطه أرضاً. وقد انتهت المواجهة على نتيجة 2ـ2، لتفقد فرنسا أول النقاط في التصفيات بعد 7 انتصارات.

كما تابع منتخب ألمانيا، مستضيف البطولة، نتائجه السلبية وخسر ودياً أمام النمسا، وذلك بعد أن خسر منذ أيام قليلة أمام تركيا أيضاً، وقبلها كان قد تعادل مع منتخب المكسيك، في لقاء شهد طرد نجم منتخب ألمانيا ليروي ساني، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.