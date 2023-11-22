اشتباكات عنيفة بين جماهير الأرجنتين والبرازيل قبل انطلاق مباراة السوبر كلاسيكو.. شاهد

نشبت مشادة عنيفة بين جماهير الأرجنتين والبرازيل قبل دقائق من انطلاق مباراة السوبر كلاسيكو في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيرة البرازيل ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واشتبكت الجماهير الأرجنتينة مع نظيرتها البرازيلية لتتدخل قوات الآمن لمحاولة إنهاء الأمر وبدأ اللقاء.

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وغادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إلى ملعب المباراة متجهاً إلى غرف خلع الملابس لحين السيطرة على الوضع.

ويبدأ منتخب الأرجنتين اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديبو مارتينيز.

في الدفاع: اكونيا – أوتامندي – روميرو – مولينا.

الوسط: لو سيلسو – ماك أليستر – اينزو – دي باول.

الهجوم: جوليان ألفاريز – ليونيل ميسي.

وجاء تشكيل البرازيل الذي أعلنه فرناندو دينيز لمباراة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: إيمرسون – ماركينيوس – جابرييل – أجوستو.

الوسط: أندري – برونو جيماريش – رافينيا – مارتينلي.

الهجوم: جابرييل جيسوس – رودريجو.