بفرمان ميسي.. شاهد انسحاب الأرجنتين من مباراة البرازيل في تصفيات كأس العالم

طالب نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي لاعبي منتخب الأرجنتين بالانسحاب من أرضية الملعب لحين السيطرة على الجماهير.

يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي نظيرة البرازيل ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

نشبت اشتباكات عنيفة بين جماهير الأرجنتين والبرازيل قبل دقائق من انلاطق المباراة، ليتأخر انطلاقها لحين سيطرة قوات الأمن على الأجواء.

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وقام ليونيل ميسي رفقة لاعبي الأرجنتين بالتوجه إلى غرف خلع الملابس لحين سيطرة قوات الأمن على الأمر، لبدأ اللقاء.

بينما استمر منتخب البرازيل في إجراء عمليات الإحماء بأرضية الملعب، منتظرين بدأ المباراة.

وكان من المفترض ان تنطبق المباراة في تمام الثانية والنصف فجر الأربعاء على ملعب «ماراكانا» الشهير بمدينة ريو دي جانيرو