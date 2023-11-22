كولومبيا تفوز على باراجواي بهدف في تصفيات كأس العالم 2026

نجح منتخب كولومبيا في الفوز على نظيرة بارجواي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

فاز منتخب كولومبيا على بارجواي بهدف دون رد، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق رافائيل سانتوس في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وكان منتخب كولومبيا قد نجح في الفوز على العملاق البرازيلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

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يحتل منتخب كولومبيا المركز الثالث في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة خلف كلاً من الأرجنتين وأوروجواي، بينما يتواجد منتخب بارجواي في المركز السابع برصيد 5 نقاط فقط.