نونيز يقود أوروجواي للفوز على بوليفيا وتصدر تصفيات كأس العالم مؤقتاً

قاد داروين نونيز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، منتخب بلاده أوروجواي للفوز على بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

فاز منتخب أوروجواي على بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن تصفيات كأس العالم.

افتتح داروين نونيز التسجيل في اللقاء بهدف في الدقيقة 15، وجاء الهدف الثاني عن طريق لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 39.

واضاف نونيز الهدف الثاني له والثالث لمنتخب أوروجواي بالدقيقة 71 من عمر المباراة، ليقود منتخب بلاده للفوز بثلاثية نظيفة.

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وبهذا الفوز يعتلي منتخب أوروجواي مؤقتاً صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 13 نقطة متساوياص مع الأرجنتين صاحب المركز الثاني.

ويخوض منتخب الأرجنتين مواجهة نارية الآن أمام البرازيل في الوقت الحالي ضمن منافسات التصفيات.

حال فوز الأرجنتين على البرازيل يعود إلى الصدارة من جديد بينما يتراجع منتخب أوروجواي إلى المركز الثاني.