الأرجنتين ضد البرازيل.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من السوبر كلاسيكو

خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة منتخب الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تأخر انطلاق مباراة “السوبر كلاسيكو” بين الأرجنتين والبرازيل بسبب اشتباك جماهير المنتخبين قبل دقائق من انطلاق المباراة، لتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأمر.

قام لاعبو الأرجنتين بقيادو ليونيل ميسي بالانسحاب من أرضية الملعب والتوجه إلى غرف خلع الملابس بعد اعتداء قوات الأمن على أحد الجماهير الأرجنتينية، قبل أن يعود الفريق إلى الملعب لبدأ اللقاء.

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شهد الشوط الأول العديد من الهجمات المتبادلة بين الكبيرين ولكن دون جدوى، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويبدأ منتخب الأرجنتين اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديبو مارتينيز.

في الدفاع: اكونيا – أوتامندي – روميرو – مولينا.

الوسط: لو سيلسو – ماك أليستر – اينزو – دي باول.

الهجوم: جوليان ألفاريز – ليونيل ميسي.

بينما دخل منتخب البرازيل اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: إيمرسون – ماركينيوس – جابرييل – أجوستو.

الوسط: أندري – برونو جيماريش – رافينيا – مارتينلي.

الهجوم: جابرييل جيسوس – رودريجو.