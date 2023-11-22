عرض سعودي جديد لـ أحمد فتوح.. إعلامي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن عرض سعودي جديد مقدم لـ أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للظفر بخدماته في يناير المقبل.

وقال حتحوت في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني على شاشة صدى البلد، نقلًا عن مسؤول بنادي أحد السعودي، إنه كان هناك اهتمام بضم أحمد فتوح في يناير ولكن حاليًا الباب مغلق.

وأوضح، أن النادي السعودي عرض على نادي الزمالك دفع 500 ألف دولار نظير التعاقد مع فتوح ولكن الفارس الأبيض طلب 2 مليون دولار.

وأشار إلى أن مسؤولي نادي أحد السعودي وجدوا الرقم مبالغ فيه للغاية، وأن العرض المقدم من جانبهم كاف.

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واستكمل حتحوت: ” المصدر أبلغه أن المفاوضات من جانب النادي مع فتوح بدأت بحصوله على مليون دولار حتى وصلت إلى 2 مليون دولار ولكنه يرغب في المزيد ولديه شروط لا تتناسب مع الإحتراف”.

وأشار إلى أن ظهير أيسر الزمالك، يرغب في الحصول على مقدم تعاقد فور التوقيع كاش وعدم الانتظار حتى فترة الانتقالات المقبلة، وهو مخالف للوائح الاتحاد السعودي.

وأفاد بأن أحد يرى أن التعاقد مع فتوح في نهاية الموسم غير منطقي، خاصة أن الدوري السعودي ينتهي في 27 مايو، ومعسكر الفريق الاستعدادي للموسم الجديد سيبدأ في شهر يوليو، فيما ينتهي الدوري المصري في نهاية شهر يوليو.

وأكد حتحوت في برنامجه، أن تعاقد نادي أحد مع فتوح في يناير مقابل 2 مليون دولار للزمالك ومثلهم للاعب أمر صعب للغاية وفقًا لما يراه مسئولي النادي السعودي، خاصة أنه سيلعب مع الفريق عقب أمم أفريقيا أي 3 شهور يحصل فيهم على 4 ملايين وهو رقم كبير.

واختتم:” المدير الفني لفريق أحد صرف النظر عن التعاقد مع فتوح بسبب عدم انضباطه مع الزمالك، فتوح “دماغه مش معاه” ولا يعلم مصلحته، ولكن لا يوجد مانع لفتح الباب مرة أخرى في يناير، ولكن الجو العام حول اللاعب وناديه لا يوحي بذلك”.