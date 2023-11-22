بعد إصابته.. رئيس ريال مدريد يدعم جافي برسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أرسل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد رسالة إلى جافي لاعب برشلونة، عقب تعرضه للإصابة مع منتخب إسبانيا.

تعرض جافي للإصابة بالرباط الصليبي وغضروف الركبة خلال مباراة إسبانيا وجورجيا، في تصفيات يورو 2024.

وفقًا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أرسل بيريز رسالة إلى جافي لدعمه قبل أيام من العملية الجراحية التي يجريها إثر تعرضه للإصابة.

كما أشارت الإذاعة إلى أن جافي سيخضع إلى جراحة الصليبي في الركبة، ويغيب لمدة 8 أشهر عن المباريات.

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