شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه بطلة سويسرا فى بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الاربعاء، ميار شريف ميار شريف لاعبة منتخب التنس مشاركتها في منافسات بطولة فالنسيا المفتوحة ، كأول بطولة تشارك بها بعد الخسارة فى بطولة كولينا للتنس بتشيلي فئة 125 نقطة" والتى ودعتها فى الدور الثاني ببطولة"الـ16"، وتواجه ميار نظيرتها يلينا البيون بطلة سويسرا في مباراة دور الـ 32 للبطولة.

وتحتل ميار شريف المركز الـ 59 وفقا للتصنيف العالمى ، خلال الأسبوع الماضى، لتتراجع 10 مراكز فى التصنيف عن أخر تصنيف وصلت له.

وغابت ميار شريف عن البطولات مؤخرا حيث شاركت مطلع شهر أكتوبر في بطولة الصين المفتوحة للتنس للسيدات، ذات الـ 1000 نقطة، لكنها ودعت من الدور الأول، عقب الخسارة أمام نظيرتها الروسية داريا كاستاتكينا، المصنفة رقم 13 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة 2/1.

يذكر أن ميار شريف قد توجت بلقب بطولة كولينا بتشيلى العام الماضي 2022، بعد التغلب على منافستها الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة 2/1 .