شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة نادي هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، منافسات دور الـ 16 ببطولة نادي هونج كونج للاسكواش، والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك في البطولة 11 لاعباً ولاعبة من مصر حيث يشارك في منافسات الرجال: سيف الشناوي، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، علي أبو العنين، محمد الشربيني.

وفي منافسات السيدات: أمينة عرفي، كنزي أيمن، ناردين جرس، زينة ميكيوي، منة حامد، فيروز أبو الخير.

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية.