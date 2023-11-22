شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يناقش ملف الصفقات مع هيثم شعبان لترتيب احتياجاته فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي الداخلية مناقشات ملف تدعيمات الفريق الشرطي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من خلال معرفة متطلبات الفريق والمراكز التي تحتاج للدعم، واللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال يناير المقبل، من أجل سد النقص في الخطوط التي يعاني منها الفريق في الفترة المقبلة.

ويعقد عثمان الدسوقي مدير الكرة بنادي الداخلية والمشرف العام على فريق الكرة جلسة جديدة مع هيثم شعبان المدير الفني، من أجل معرفة احتياجاته الفنية من الصفقات المطلوبة، واللاعبين المستهدف التعاقد معهم، ووضع أكثر من بديل للأسماء المطلوبة في كل مركز، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني.

ويحاول مسئولو نادي الداخلية تلبية احتياجات المدير الفني قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، والتعاقد مع أكثر من لاعب مميز سواء من أندية الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني، من أجل حل المشاكل الفنية والثغرات في بعض المراكز التي يعاني منها الفريق الشرطي.

و يستغل هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الداخلية، فترة توقف الدوري الحالية لشرح فلسفته التدريبية مع لاعبي الفريق الشرطي، وبعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها، وتحسين أداء الفريق الدفاعي والهجومي، ومحاولة الوصول لأعلى فرومة فنية وبدنية قبل استئناف مباريات الدوري.

ويعمل هيثم شعبان مع لاعبي الداخلية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة التي سبقت توقف الدوري، خاصة العقم التهديفي وغياب التركيز أمام المرمى، ومحاولة خلق فرص للاعبي الخط الأمامي من أجل اختراق دفاع المنافسين والوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف.