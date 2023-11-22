ميسي يغادر مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم مصاباً

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة راقصي التانجو أمام البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم مصاباً.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيرة البرازيل في مباراة السوبر كلاسيكو المقامة الىن على ملعب «ماراكانا» الشهير بمدينة ريو دي جانيرو.

استمر ميسي في المباراة وهو مصاب وطالب تدخل الجهاز الطبي أكثر من مرة، ليقرر ليونيل سكالوني خروجه في الدقيقة 77 من عمر المباراة ليشارك دي ماريا بدلاً منه.

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والجدير بالذكر أن الأرجنتين متقدم على البرازيل حتى الآن بهدف دون رد عن طريق اوتيمندي في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

كما شهد اللقاء طرد جويلنتون لاعب البرازيل في الدقيقة 81 من عمر المباراة ليكمل السلساو اللقاء بـ 10 لاعبين.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات كأس العالم برصيد 15 نقطة، ويليه منتخب أوروجواي في الوصافة برصيد 13 نقطة.