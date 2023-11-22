ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد فوز الأرجنتين على البرازيل

نجح منتخب الأرجنتين في حسم مباراة السوبر كلاسيكو لصالحه والفوز على البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

استطاع منتخب الأرجنتين الفوز على البرازيل بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الأربعاء ضمن تصفيات كأس العالم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أوتاميندي ليعود منتخب الأرجنتين إلى صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية.

أقرأ أيضاً- الأرجنتين تحسم الكلاسيكو أمام البرازيل في مباراة جنونية بتصفيات كأس العالم 2026

ويعتلي المنتخب الأرجنتيني صدارة ترتيب تصفيات أمريكا اللاتينية برصيد 15 نقطة، ويليه أوروجواي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد منتخب البرازيل في المركز السادس برصيد 7 نقاط، بعد سلسة من النتائج المخيبة.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية

1- منتخب الأرجنتين – 15 نقطة

2– أوروجواي – 13

3– كولومبيا – 12

4– فنزويلا – 8

5– الإكوادور – 8

6– البرازيل -7

7– باراجواي – 5

8– تشيلي -5

9- بيرو – 3

10– بوليفيا – 3