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الأرجنتين تحسم الكلاسيكو أمام البرازيل في مباراة جنونية بتصفيات كأس العالم 2026

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الأرجنتين ضد البرازيل- تصفيات كأس العالم

الأرجنتين ضد البرازيل- تصفيات كأس العالم

نجح منتخب الأرجنتين في حسم مباراة السوبر كلاسيكو أمام البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتأخر انطلاق مباراة السوبر كلاسيكو نصف ساعة لتنطلق في تمام الثالثة بدلاً من الثانية والنصف بسبب اشتباك جماهير الأرجنتين مع البرازيل ومغادرة مع لاعبي المنتخب ملعب المباراة، قبل أن تسيطر قوات الأمن على الأمر ويبدأ اللقاء.

وفازت الأرجنتين على البرازيل بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب «ماراكانا» الشهير بمدينة ريو دي جانيرو.

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وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 من عمر المباراة عن طريق اوتيمندي من كرة رأسية متقنة.

وشهدت المباراة طرد جويلنتون لاعب البرازيل في الدقيقة 81 من عمر المباراة، ليكمل السلساو اللقاء بـ 10 لاعبين.

وبهذا الفوز يعتلي منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 15 نقطة، ويليه أوروجواي في الوصافة برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد منتخب البرازيل في المركز السادس بـ 7 نقاط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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