موعد قرعة دور مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع “كورة 365” موعد قرعة دور مجموعات بطولة يورو 2024 والقنوات الناقلة، بعد اكتمال عقد المتأهلين بشكل رسمي.

وانتهت منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024، مساء الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، حيث شهدت حسم منتخب كرواتيا، آخر بطاقات التأهل.

وحسم 21 منتخبًا حتى الآن، تأهلهم إلى منافسات أمم أوروبا، والتي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من عام 2024 القادم، ويتبقى 3 مقاعد يتم حسمهم من مباريات الملحق.

المتأهلون إلى يورو 2024

1- منتخب ألمانيا (المستضيف).

2- فرنسا.

3- البرتغال.

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4- بلجيكا.

5- سلوفاكيا.

6- إسبانيا.

7- اسكتلندا.

8- تركيا.

9- النمسا.

10- المجر.

11- إنجلترا.

12- ألبانيا.

13- الدنمارك.

14- هولندا.

15- سويسرا.

16- رومانيا.

17- التشيك.

18- سلوفينيا.

19- إيطاليا.

20- صربيا.

21- كرواتيا.

موعد قرعة مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام فعاليات قرعة دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2024، يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل، حيث ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام حفل القرعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة هامبورج، حيث سيتم بثه على شبكة قنوات بي إن سبورت، والقناة الإخبارية المفتوحة.

وستجرى أحداث المباراة الافتتاحية لمنتخب ألمانيا ضد منافسه الذي سيتم تحديده، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، على أن تقام المباراة النهائية في الملعب الأولمبي في برلين.