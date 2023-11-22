شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضع ملف المهاجم على رأس الأولويات فى التدعيمات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسؤولو النادي المصري، ملف تدعيم الهجوم على رأس الأولويات في الميركاتو الشتوي المرتقب يناير المقبل، وذلك تمهيداً لرحيل مروان حمدي لاعب الفريق بعد عرضه للبيع.

وقرر النادي المصري عرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله، في اللقاء الذي خسره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري خطة التدعيمات الشتوية للفريق فى يناير المقبل، حيث يبحث المصري عن تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات لاستعادة مكانة الفريق البورسعيدي في جدول الدوري بين الكبار.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي لا يركز على الأسماء الكبيرة وإنما على الصفقات التى تخدم طلبات الجهاز الفني والفريق، مضيفاً أن النادي لا يبحث عن ضم عدد كبير من اللاعبين فقط، ولكن يبحث عن اللاعب الذي سيشكل الفارق الفني مع المصري في المباريات.

وأضاف المصدر، أن علي ماهر مدرب الفريق أخطر مجلس الإدارة بالفعل ببعض الأسماء وتم وضعهم تحت المراقبة في الوقت الحالي، وفى مقدمتهم مركز الهجوم.