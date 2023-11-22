الإسماعيلى يواجه المقاولون العرب ودياً اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى مساء اليوم الاربعاء فريق المقاولون العرب فى خامس مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة فى مسابقة دورى Nile.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الودية الأخيرة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء و تعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وجه إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، تحذيراً شديد اللهجة لمدافعى فريقه بضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات لتفادى أهداف اللحظات الأخيرة التي تسكن الشباك وتكون سبباً في إضاعة مجهود الفريق بالكامل لاسيما بعد استمرارها في المباريات الودية مثلما هو الحال في مباريات الدوري.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها إستمرار نزيف النقاط.

يستعين إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى بمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر والتي فاز بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الاصلى للمباراة حتى يستكشف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري.

وسبق لإيهاب جلال تدريب فريق بيراميدز ولكنه يرغب في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السماوى الذى أجري تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية قبل إنطلاق الموسم الجاري.

يسعى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لإستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الازمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر وعلى رأسها ضغف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات.

ويسعى جهاز الاسماعيلى لمحاولة استعادة التركيز للاعبيه بحثاً عن تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها إستمرار نزيف النقاط.

كما يسعى إيهاب جلال لعلاج العقم التهديفى الذى لازم الاسماعيلى فى المباريات الماضية، حيث سجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

كما وجه إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى تحذير شديد اللهجة لمدافعى فريقه بضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات لتفادى أهداف اللحظات الأخيرة التي تسكن الشباك وتكون سبباً في إضاعة مجهود الفريق بالكامل.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.