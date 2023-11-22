شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض رحيل كريم نيدفيد في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة خروج كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر على سبيل الإعارة أو البيع النهائي إلى نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب الأخير، والذي اقترب بشدة من الانضمام إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل.

ويرغب كولر في استمرار نيدفيد مع الأهلي والحصول على فرصة كاملة في الفترة المقبلة، وعدم دخوله في الصفقة، وهي نفس رغبة اللاعب الذي يرغب في استكمال مشواره مع الفريق الأحمر، لاسيما بعدما عطلته الإصابة عن انطلاقته من جديد مع الأهلي.

ودخل الأهلي في مفاوضات متقدمة مع إدارة نادي مودرن فيوتشر لشراء المدة المتبقية في عقد عمر كمال عبد الواحد، والتي تقتضي بحصوله على لاعب أو اثنين من الأهلي ودفع مبلغ مالي نظير الموافقة على بيع عبد الواحد.

وتكتمل صفوف فريق الأهلي بعد انتظام الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده خلال شهر نوفمبر الجاري، ووصوله إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء، ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق الأحمرغدا الخميس، استعدادا لمباراة فريقه ضد ميدياما الغاني في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وانتظم في تدريبات الأهلي كلا من حسين الشحات وإمام عاشور يوم الأحد الماضى ولحقهم الخماسي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية ومعهم اليو ديانج الذين انتظموا في مران أمس الثلاثاء، على أن يلحق بهم بيرسي تاو في مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء السبت المقبل، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏