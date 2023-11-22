شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح الباب لبيع أليو ديانج فى الميركاتو الشتوى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام احتراف المالي اليو ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، حال وصول عرض خارجي مناسب، وشريطة أن يكون العرض المالي المقدم للحصول على الدبابة المالية مناسب لطموحات النادي وجماهيره.

ولا يمانع مسئولو النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق في بيع اليو ديانج في الفترة القادمة حال وصول عرض مالي مغري، لاسيما وأنه سبق ورفض مناقشة أية عروض خارجية تخص اللاعب المالي من قبل، في ظل الحاجة إلى جهوده، ولكن مع توافر عناصر كثيرة في وسط ملعب الأهلي دفعت مسئولي القلعة للتفكير في بيع الدبابة المالية.

جاء تفكير مسئولو النادي الأهلي في بيع اليو ديانج، باعتبار أن حلم الاحتراف هي رغبة لدى اللاعب منذ فترة، بخلاف الاطمئنان على منطقة وسط الملعب مع وجود أكثر من لاعب مثل إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد وعمرو السولية وأكرم توفيق مع قرب عودة الثنائي المعار الجزائري أحمد القندوسي وعمار حمدي إلى سيراميكا والمقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء السبت المقبل، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة