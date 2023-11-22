شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب عضوين واعتماد الميزانية.. أبرز نتائج عمومية نادى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى المقاولون العرب الرياضي انعقاد الجمعية العمومية العادية وسط حضور كبير من العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية والمسددين لاشتراكات السنة المنتهية حيث تمت مناقشة جدول الأعمال، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، وأعلن المستشار أحمد سعد محمود عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية وتم عرض جدول الأعمال على الجمعية العمومية والتي وافقت على كافة بنوده وشملت الآتى :

1) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق بتاريخ 22/11/2022

2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30/6/2023 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد 2023//2024وتقرير مراقب الحسابات .

3) اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/ 2023 مشروع الموازنة التقديرية (التخطيطية) للسنة المالية المقبلة.

4) انتخاب عدد (2) عضو مجلس ادارة (مقعد فوق السن) مناصب شاغرة .

5) تعيين مراقب حسابات للنادي للسنة المالية الجديدة وتحديد مكافأته .

6) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للنادي.

7) النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني خلال 10 ايام من تاريخ الإعلان .

8) الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال .

اعتماد الشروط التي حددها مجلس الإدارة لقبول العضوية الزائرة بمحضر رقم 16 بتاريخ 15/8/2023 .

وفاز المهندس أيمن محمد إبراهيم أحمد عطيه والمهند حسن مصطفى كامل حسن مصطفى بالتزكية بعضوية مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي فوق السن استكمالا للدورة 2021/2025 وكانت الأصوات كالتالي:-

• اجمالي عدد بطاقات الإدلاء بالرأي في الصناديق ( 1817 ) بطاقة

• عدد بطاقات الإدلاء بالرأي الصحيحة ( 1730 ) بطاقة

• عدد بطاقات الإدلاء بالرأي الباطلة ( 87 ) بطاقة

• اجمالي عدد البطاقات الموافقة على التزكية ( 1514 ) بطاقة

• اجمالي عدد البطاقات الغير موافقة علي التزكية ( 216 ) بطاقة

وفى نهاية الجمعية وجه المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة الشكر لأعضاء الجمعية للحضور و الحرص على المشاركة مشيرا إلى حرص مجلس الإدارة على توفير الخدمات للأعضاء والاهتمام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية وطالب الحضور بتقديم المقترحات المختلفة لإدارة النادي لدراستها وعرضها على مجلس الإدارة.

حضر اجتماع الجمعية العمومية الدكتور أنسى البشوتى عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، والمهندس طارق خضر والمهندس أيمن عطية والمهندس حسن مصطفى، والمهندسة دينا عادل فتحي، وموسى على موسى والمهندس كريم رأفت والمهندس عمر عثمان أعضاء مجلس الإدارة، و جلال فراج المدير التنفيذي للنادي، على العسال المشرف العام للنادي.

كما وجه الأعضاء الشكر لمجلس الإدارة على جهودهم في العمل على تقديم و تطوير الخدمات وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية لأسرهم.