شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لتقديم عبد الباقى جمال وجهازه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل مساء الثلاثاء، الستار على منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين، والتي شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت والتي أثرت على ترتيب الفرق في الجدول والإطاحة بـ 3 أجهزة فنية.

يعقد مسئولو نادى لافيينا مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر غد الخميس، لتقديم عبد الباقى جمال وجهازه الفني الجديد لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لأحمد عيد عبد الملك.

وتعاقد مسئولو لافيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، مع عبد الباقي جمال المدير الفني السابق للمحلة لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لأحمد عيد عبد الملك.

وكان أحمد عيد اعتذر عن استكمال مشواره مع لافيينا عقب الخسارة التي مني بها الفريق من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

ويحتل لافيينا المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن حرس الحدود المتصدر برصيد 17 نقطة.

شهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 32 هدفا فى المباريات العشرة التى أقيمت، كما جاءت مباريات حرس الحدود ومصر المقاصة بالنتيجة الأعلى بالدورى بعدما فاز الفريق العسكرى 6 / 2، أحرز فيها محمد النجيلى لاعب حرس الحدود الهاتريك الثالث فى المسابقة، وجاءت مواجهة المصرية للاتصالات وبترول أسيوط في الوصافة بـ5 أهداف بعدما انتهت بفوز البترول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتصالات، في حين سجلت مواجهة أسوان وأبو قير للأسمدة التعادل السلبى الوحيد في الجولة.