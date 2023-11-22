شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات دفاع الزمالك صداع في رأس معتمد جمال قبل مباراة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مركز الدفاع صداع في رأس معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني للفريق قبل مواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن صفوف الزمالك أمام أبو سليم الليبى محمود علاء الذى يعانى من تمزق في العضلة الخلفية ومصطفى الزنارى الموقوف من قبل إدارة القلعة البيضاء بقرار تربوى وحسام المجيد الذى تعرض لكسروإعوجاج فى عظمة الأنف مع المنتخب الأوليمبي وتم عمل العملية وإعادة العظمة لوضعها الطبيعى .

ويبحث معتمد جمال عن البدائل المناسبة لتعويض غياب ثلاثى الدفاع في مباراة أبو سليم الليبى خاصة أن المدير الفني يعلم مدى أهمية المباراة وحصد الثلاث نقاط لاستمرار كسب ثقة الجماهير والإدارة،ولإيمانه بأهمية البدايات في البطولة الأفريقية.

في سياق متصل، استقر مسئولو نادى الزمالك على منح الضوء الأخضر لمعتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، لعودة مشاركة أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى لاعبى الفريق فى المباريات مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف التى حددها المجلس لمدة شهر، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

وينتهى إيقاف فتوح وصبحى والزنارى مع الزمالك يوم 7 ديسمبر المقبل، خاصة وأن الإيقاف بدأ 7 نوفمبر ، ووفقا للقرار فمن المقرر أن يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود أحمد فتوح فى ثلاث مباريات، بعد قرار إيقافهم لمدة شهر، من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.