شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خناقة إمام عاشور وطارق حامد فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد عن حدوث خناقة بين الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي، وطارق حامد لاعب ضمك السعودي، خلال معسكر منتخب مصر الأخير، والذي كان أحد الأسباب في استبعاد الثنائي ومعهما حسين الشحات من معسكر المنتخب قبل مباراة سيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

قال شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "فيتوريا يرى أن الثنائي أخطأوا خلال المعسكر وحصلوا على العقاب الخاص بهما وتم استبعادهما من المنتخب ، والاختيار القادم لن يخضع لأمور تأديبية ولكن لأمور فنية وقد تجد الثنائي متواجدين في المعسكر وقد يتم استبعادهما".

أكمل: "كل ما يتردد عن حدوث خناقة بين إمام عاشور وطارق حامد لم يحدث أساسا وليس له أساس من الصحة، وفيتوريا أكد أن العقوبة انتهت عند هذا الحد، وهو صاحب القرار لو رأى أن أي لاعب من الثلاثي سيفيد المنتخب قبل المشاركة في أمم أفريقيا سيضمه ".

أوضح شوبير أن القرار أصبح فني تماما بالنسبة لاتحاد الكرة وفيتوريا، كما أن اتحاد الكرة ترك القرار للمدير الفني بشكل كامل، وحصلت على الموقف النهائي من مصدره داخل اتحاد الكرة.