شكرا لقرائتكم خبر عن 7 انتصارات و3 تعادلات بالجولة التاسعة من دورى المحترفين.. ورحيل 3 مدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين، العديد من الأحداث والمفاجآت والتي أثرت على ترتيب الفرق في الجدول والإطاحة بـ3 أجهزة فنية.

7 انتصارات و3 تعادلات

أسفرت الجولة التاسعة عن 7 انتصارات و3 تعادلات، حيث فاز كل من حرس الحدود على المقاصة، وبروكسى على النصر للتعدين، وغزل المحلة على لافيينا، وراية على جمهورية شبين، وادى دجلة على النجوم، ومكادى على القناة، فيما تعادل بتروجت مع السكة الحديد، وأسوان مع أبو قير للأسمدة، وأخيرا دكرنس مع طنطا.

إقالة 3 مدربين

وقدم 3 مدربين استقالتهم بعد مباريات هذه الجولة وهم أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا بعد الخسارة من غزل المحلة، وجمعة مشهور من تدريب المصرية للاتصالات بعد الخسارة من بترول أسيوط، وسامر عبد الرحمن من تدريب فريق القناة بعد الخسارة من مكادى.

وشهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 32 هدفا فى المباريات العشرة التى أقيمت، كما جاءت مباريات حرس الحدود ومصر المقاصة بالنتيجة الأعلى بالدورى بعدما فاز الفريق العسكرى 6 / 2، أحرز فيها محمد النجيلى لاعب حرس الحدود الهاتريك الثالث فى المسابقة، وجاءت مواجهة المصرية للاتصالات وبترول أسيوط في الوصافة بـ5 أهداف بعدما انتهت بفوز البترول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتصالات، في حين سجلت مواجهة أسوان وأبو قير للأسمدة التعادل السلبى الوحيد في الجولة.

نتائج مباريات الجولة التاسعة في دورى المحترفين..

بتروجت 1/ 1 السكة الحديد

أسوان 0/ 0 أبو قير للأسمدة

حرس الحدود 6/ 2 مصر المقاصة

بروكسى 2/ 1 النصر للتعدين

غزل المحلة 2/ 1 لافيينا

جمهورية شبين 1 / 2 راية

دكرنس 1/ 1 طنطا

النجوم 1/ 2 وادى دجلة

الاتصالات 2/ 3 بترول أسيوط

مكادى 2/ 1 القناة