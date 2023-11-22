تصفيات أمريكا الجنوبية.. الأرجنتين في الصدارة.. وأوروجواي وصيفًا بالترتيب

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب الأرجنتين على نظيره البرازيلي ليتصدر ترتيب المجموعة بتصفيات أمريكا الجنوبية الحالية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

وأصبح منتخب الأرجنتين متصدرًا جدول ترتيب تصفيات المونديال برصيد 15 نقطة محصلة تحقيق الانتصار في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، فيما سجل 8 أهداف وتعرض للهزيمة في مباراتين.

ويأتي منتخب أوروجواي في وصافة الترتيب برصيد 13 نقطة، جمعهما من الفوز فى 4 لقاءات، وتعادل فى مباراة، والهزيمة فى أخرى.

تصفيات أمريكا الجنوبية

وبعد هزيمة المنتخب البرازيلي أصبح يحتل المركز السادس بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 7 نقاط جمعها جمعها من الانتصار فى مباراتين والتعادل في لقاء وحيد وتعرضه للهزيمة فى 3 آخرين.

فيديو.. هدف ملخص فوز الأرجنتين على البرازيل