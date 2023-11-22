بمشاركة مصرية.. الدورة التدريبية الاقليمية لكبيري مدربي السباحة للأولمبياد الخاص بجدة تواصل أعمالها

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل بمدينة جدة السعودية أعمال الدورة التدريبية الاقليمية المتقدمة لكبيري مدربي السباحة للأولمبياد الخاص بمشاركة مصر و14 دولة عربية والتي تنظمها الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص السعودي .

وكانت الجلسة الافتتاحية للدورة التي أقيمت بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي قد شهدت كلمة ترحيب من الأولمبياد الخاص السعودي للدكتورة مها الجفالي رئيس الاولمبياد الخاص السعودي متمنية نجاح الدورة وان تحقق الاهداف السامية من أقامتها، مرحبة بضيوف المملكة في بلدهم الثاني ، كما قام عبد الرحمن القريشى المدير الوطني للبرنامج السعودي بشكر الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص وما تقدمه من دعم للبرنامج السعودي ، والذى يسعى الى استكمال خطة اقامة مجموعه من الدورات التدريبية في الرياضات المختلفة والتي بدأت بألعاب القوى ، وهذه هي الدورة الثانية ، وانه سعيد بإقبال الدول العربية الكبير على المشاركة في تلك الدورات ، حيث يشارك في الدورة مصر، الأردن المغرب، الامارات ، الجزائر ،العراق، تونس ، عمان ، سوريا ، لبنان ، الكويت، البحرين، موريتانيا ، ليبيا والسعودية .

كما ألقى الدكتور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات كلمة نقل فيها تحيات المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي متمنيا نجاح أعمال الدورة وأن تثمر عن إقامة مجموعة من الدورات المحلية في برامجهم الوطنية بعد عودتهم الى ارض الوطن ، وان الرئاسة الاقليمية سوف تواصل إقامة الدورات التدريبية لإعداد كبير المدربين في الرياضات ال26 الأولمبية التي يضمها الأولمبياد الخاص لبناء قاعدة من المدربين المؤهلين للعمل في الأولمبياد الخاص.

وكان اليوم الثاني من أيام الدورة قد بدأ بمحاضرة للدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي عن الرياضات الموحدة في الأولمبياد الخاص، والقى د. مصطفى ماجد المحاضر الرئيسي في الدورة محاضرتين الأولى بعنوان دور المعلم في التعامل مع اللاعبين من ذوي الاعاقة الفكرية وكيفية انتقائها واختبارهم وإعدادهم لممارسة رياضة السباحة ، وتناولت المحاضرة الثانية التحليل الحركي للسباحات الأربعة، ثم ألقت د. ايه حسن المدير الفني لمراكز خط الجسد بالمدينة المنورة محاضرة عن التغذية الصحية لدى لاعبي الأولمبياد الخاص، واختتم هذا اليوم بمحاضرة للدكتور مصطفى بعنوان الأخطاء الشائعة في تعليم السباحة وطرق تصليحها.

ويشهد الغد من أيام الدورة أربع محاضرات متتالية للدكتور مصطفى ماجد الأولى عن مكونات حمل التدريب وطرق تقنينه، والثانية ، طرق التدريب في السباح، والثالثة المسابقات الرسمية بالأولمبياد الخاص، ثم تلقى د. ايه حسين محاضرة عن الاسعافات الاولية ، ويختتم هذا اليوم بمحاضرة للدكتور مصطفى عن الاختلافات في القانون في الأولمبياد الخاص.

وشهدت الدورة مشاركة كبيري المدربين عبدالرحمن محمود جميل ( مصر ) تالا ابراهيم بكله (الأردن) ، بثينة الحدودية (المغرب) ، حامد عبدالباسط غيث (ليبيا)، محمد عبدالكريم ابوجبل (الأمارات)،اسيا غناي (الجزائر)،أحلام محسن (العراق)،محمد مراد الطبرقي (تونس)،فاطمة بنت علي (عمان) ،دانا ذياب شباط (سوريا)،عمر المالكي (البحرين)،علي حسين نصار (لبنان)،أحمد رشوان( الكويت )،المعدل الشرقي( الموريتانيا(، بالضافة الى 28 من كبيري المدربين من السعودية هم سعيد موسى المغني، عبدالعزيز عطية الله الجهني، مهدي حسين عبدالله الصريمي، ايمان المتولى لسيد الصاوى، فوزية صالح الزهراني، ليلى محمد الضامن، ساره محمد العتيبي، علي عبدالعزيز الغامدي، تيسيرأحمد الزراع،نشوى جمال،عبدالحميد محمد امين،محمود حنفي محمد جلال،غازي عبده الله محمد عبد الملك،حسناء علي النعمي،موزه حمود الخالدي،اسماء محمد المحسين،شيرين فهد الجمعان،مهند باعظيم،عبدالحفيظ احمد باوزير،تامر اياد الشرفا،محمد رضا بدر،سليمان عبدالرحمن سليمان زيد،ابراهيم سعيد عيد حسانين،محمد العليان،رحاب حسن جمعه،محمد سعيد عائض القرني،ملك رامي أنشاص،أنس بن عيسى