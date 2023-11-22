مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة، فتشهد العديد من المواجهات بمختلف المسابقات، فسنكون على موعد مع مواجهات كأس مصر، بالإضافة إلى مونديال العالم للشباب تحت 17 سنة، بجانب كأس ملك إسبانيا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

ـ مباراة الإنتاج الحربي ومصر للتأمين ـ في تمام الساعة الثانية ظهرًا

ـ مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الرباط والأنوار ـ في تمام الساعة الثانية ظهرًا

ـ مباراة بورفؤاد أمام رأس البر ـ في تمام الساعة الثانية ظهرًا

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 17 سنة

ـ مباراة إنجلترا وأوزبكستان ـ الساعة العاشرة والنصف صباحا ـ عبر قناة بي إن سبورتس 6 إتش دي.

ـ مباراة فرنسا والسنغال ـ الساعة الثانية ظهرا ـ عبر قناة بي إن سبورتس 6 إتش دي.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ـ مباراة زامورا أمام فياريال ـ الساعة 10 مساء ـ عبر شبكة قنوات بى إن سبورت.